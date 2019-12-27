27.12.2019 (17:52)
В Екатеринбурге прошло учение специалистов тыла ЦВО
Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбургского гарнизона отработали вопросы обеспечения войск в рамках учения, завершившегося сегодня.
В ходе учения они отработали вопросы обеспечения войск боеприпасами, горючими и смазочными материалами и продовольствием. Кроме этого, военнослужащим предстояло развернуть хлебозавод, мобильный банно-прачечный комбинат, а также пункты сбора поврежденных машин и мастерские по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники.
К учению привлекалось около 300 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники обеспечения и подвоза.
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