27.12.2019 (17:50)

Артиллеристы ЦВО учились уничтожать противника огнем систем «Ураган»

Военнослужащие соединения реактивной артиллерии Центрального военного округа уничтожили замаскированные позиции ракетных комплексов и объекты обеспечения условного противника в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Курганской области.

По замыслу учения, артиллеристам предстояло совершить скоростной марш в заданный район и уничтожить обнаруженные позиции ракетных комплексов и узлы связи, максимально быстро покинув район огневых позиций. Дополнительно тактическая обстановка осложнялась активным ведением артиллерийской разведки силами и средствами условного противника.

Совершив марш и рассредоточив огневые средства, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» отработали уничтожение целей на дальностях от 10 до 20 км. После израсходования боекомплекта расчеты РСЗО были оперативно выведены в специально оборудованный район для перезаряжания.

В ходе учения подразделений реактивной артиллерии был реализован принцип «артиллерийской карусели», позволяющий повысить живучесть подразделений за счет минимального времени нахождения батареи на огневой позиции, тем самым затрудняя ее обнаружение средствами разведки противника.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники, в том числе из состава подразделений подвоза горючего, боеприпасов и полигонной команды.

220-мм РСЗО «Ураган» предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

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