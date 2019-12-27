27.12.2019 (17:48)

В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск

В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова прошло расширенное заседание Военного совета СВ, в ходе которого подведены итоги подготовки войск в 2019 учебном году и определены задачи на 2020 год.

В заседании приняли участие заместители главнокомандующего СВ, начальники родов войск и специальных войск, управлений отделов и служб Главного командования СВ, а также командующие войсками военных округов, армиями и командиры соединений.

Подводя итоги уходящего года было отмечено, что к проверке воинских формирований на присвоение почетного наименования «ударное» привлекались более 290 претендентов от роты до бригады включительно. По итогам проведенной работы основная часть подразделений подтвердили свои намерения и показали отличные результаты при выполнении всех мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, высокий уровень морально-психологического состояния и слаженности личного состава, твердые знания, навыки и умения в ходе проведения контрольных занятий.

Проведенные проверки показали возросший уровень подготовки соединений (воинских частей, подразделений) ракетных войск и артиллерии, представленных для включения в Перечень «ударных», о чем говорят и результаты – в 2019 году подтвердили обоснованность 80 формирований рода войск, что на 10% больше чем в 2018 году (71 формирование).

От войсковой ПВО к присвоению наименования «ударные» заявлено более 50 воинских формирований, что на 70 % больше чем в 2018 учебном году.

В 2020 году основные усилия Сухопутных войск, безусловно, будут направлены на подготовку соединений и воинских частей к участию в итоговых мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, а также – на переучивание личного состава вновь формируемых и перевооружаемых воинских частей и подразделений Сухопутных войск на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, и на участие в конкурсах и состязаниях по полевой выучке в рамках проведения Армейских международных игр – 2020.

На Главное командование Сухопутных войск возложена подготовка команд от Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в семи конкурсах: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо», «Отличники войсковой разведки», «Снайперский рубеж», и впервые – «Конный марафон», проводимый на территории Республики Монголия.

Кроме того, в 2020 году планируется проведение 11 учений с вооруженными силами иностранных государств, 6 из которых будут проводиться в России.

Также на Военном совете были вручены государственные и ведомственные награды военнослужащим Сухопутных войск, а командиры лучших соединений и воинских частей получили почетные вымпелы и кубки из рук главнокомандующего Сухопутными войсками.

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