27.12.2019 (16:50)

В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее открылась персональная выставка художника-мариниста Сергея Бабкова

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого открылась персональная выставка к 100-летию со дня рождения художника-мариниста С.Ф. Бабкова (1920-1993), куратором которой выступила старший научный сотрудник музея, хранитель его фонда изобразительного искусства Мария Олейник. В церемонии открытия выставки приняли участие представители Главного командования ВМФ, курсанты учебных заведений ВУНЦ ВМФ, ветераны флота. Почетным гостем выставки стала вдова художника Светлана Бабкова.

Оценивая значение для музея открывающейся выставки, директор музея Руслан Нехай, прежде всего, привлек внимание участников церемонии к личности ее главного героя – Сергея Федоровича Бабкова, ветерана Великой Отечественной войны, который был участником боев на огненной Курской дуге, воевал на Брянском, Центральном и Украинском фронтах.

«Участник жесточайших битв, он сумел не только выстоять в них, но сохранить в душе чувство прекрасного. Пройдя отбор в организованную в 1952 году Студию военных художников-маринистов Военно-Морского Флота СССР, Сергей Федорович смог работать на кораблях в Чёрном, Азовском, Балтийском и Белом морях. Здесь родились его подкупающие своей правдивостью живописные рассказы о военных моряках, которые мы сегодня сможем увидеть на выставке», – сказал Руслан Нехай.

Со словами благодарности к коллективу музея за организацию персональной выставки ее мужа, обратилась вдова художника, балерина, балетмейстер Светлана Викторовна Бабкова.

«Судьба подарила мне редкую возможность жить и наблюдать за творчеством редкого человека, совместившего в себе, казалось бы, несовместимые качества. Это был и закаленный в тяжелейших боях несгибаемый защитник Родины, и человек с нежной душой романтика, не только тонко чувствующий красоту мира, но и желающий сохранить и передать ее людям», - поделилась воспоминаниями о своем муже Светлана Бабкова.

Очень верную эмоциональную оценку открывшейся выставки дал главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов:

«Сергею Федоровичу уже не довелось увидеть эту выставку, но пока живы картины, пока открываются выставки, жив и художник!»



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