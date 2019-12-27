27.12.2019 (17:00)

В Центральном военно-морском музее и военно-морских учебных заведениях проводятся традиционные новогодние «морские» ёлки

В преддверии Нового 2020 года в системе довузовских военно-морских учебных заведений проводятся традиционные предпраздничные мероприятия. Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого также продолжает традицию проведения новогодних интерактивных музыкальных программ для детей, представив специальную праздничную программу.

Участников праздника – маленьких мореходов ожидает немало сюрпризов и приключений. Они пересекут «экватор», побывают на «бразильском карнавале», обогнут «грозный мыс Горн», посетят «экзотические острова», станут гостями «индейцев», встретят знакомых сказочных персонажей. Премудростям корабельной жизни ребят научит Архивариус, знающий о море все. Помогать маленьким путешественникам взялись бывалые морские волки – бравые матросы, а мешать – настоящий пират. Наконец, они узнают, что Дед Мороз тоже заядлый путешественник.

Дети стали главными действующими героями игры-представления: от их доброты, знаний и умения дружно действовать зависит исход всего «путешествия».



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