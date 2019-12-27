27.12.2019 (17:19)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами
На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке саперов.
Около 20 саперов, разделенных на две группы, принимали участие в занятиях по взрывному делу.
Занятия с саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровье являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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