27.12.2019 (17:19)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке саперов.

Около 20 саперов, разделенных на две группы, принимали участие в занятиях по взрывному делу.

Занятия с саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровье являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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