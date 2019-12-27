Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2019 (17:19)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке саперов.

Около 20 саперов, разделенных на две группы, принимали участие в занятиях по взрывному делу.

Занятия с саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровье являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев мероприятие, посвященное дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова
В Ленинградской области расчёты гранатомётов общевойсковой армии ЗВО отработают поражение бронетехники «противника»
Отряд боевых кораблей Балтийского флота совершил заход в иранский порт Чахбехар
Командиры соединений гвардейской танковой армии ЗВО повысили навык управления огнем

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false