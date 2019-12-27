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27.12.2019 (17:03)

К участию в окружном этапе конкурса «Центральный Медиа-Ас-2020» присоединились журналисты из Таджикистана

Журналисты крупнейших российских медиа в Таджикистане подали свои работы для участия в окружном этапе конкурса «Медиа-Ас-2020» в зоне ответственности Центрального военного округа.

Пресс-служба ЦВО продолжает принимать заявки на участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас-2020».

На сегодня более 80 работ поступило в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и рассматривается конкурсной комиссией. География работ, заявленных на конкурс, представлена всеми тремя федеральными округами, на территории которых находится ЦВО, занимающий почти половину территории Российской Федерации. К творческому соревнованию активно подключаются представители корреспондентских пунктов федеральных изданий Поволжья, Сибири, Урала, а также из Таджикистана.

На сегодня в обработке находится более 80 работ. Прием материалов завершится 10 февраля 2020 года. Победители регионального этапа будут награждены памятными и ценными подарками, а также получат возможность принять участие в финальном этапе «Медиа-Ас-2020»

Материалы и заявки представлять на электронный адрес пресс-службы Центрального военного округа ps-cvo@mil.ru. Контрактный телефон: 8 (343) 359-32-79.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медиа-АС
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