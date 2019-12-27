27.12.2019 (17:01)

Новогодние мероприятия прошли в Оренбургском президентском кадетском училище

По традиции в канун Нового года кадеты 11 классов организовали для 5-7 классов конкурсную танцевальную программу.

Участников ждал зажигательный праздник у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кадеты водили хороводы, играли в различные игры, устраивали танцевальные соревнования и хором пели новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка загадывали загадки и предлагали выполнить задания, а победителей награждали вкусными призами.

Выпускники провели настоящую новогоднюю «Фабрику звезд», где у каждого была возможность проявить свои таланты.

На следующий день состоялся не менее интересный праздник для старшеклассников. Открыл танцевальный вечер театр моды «Галатея», устроивший для кадет и гостей показ коллекции «Царский Петербург» и «Городские пижоны». В благодарность кадеты подарили участницам показа розы.

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