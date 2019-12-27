27.12.2019 (16:59)

Экипажи Миг-31 ЦВО перехватили условного нарушителя воздушной границы на Урале

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения в Пермском крае перехватили авиацию условного противника.

По замыслу учения, экипажи МиГ-31 вели патрулирование воздушного пространства совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и наземными системами мониторинга. Авиация условного противника осуществляла подлет с различных направлений и готовилась к маневрам для уничтожения прикрываемых объектов. Наземные средства обнаружения и операторы А-50 идентифицировали и выдали истребителям-перехватчикам целеуказание по закрытому каналу связи. Экипажи МиГ-31 приняли координаты целей, маневрирующих на высоте от 2 до 9 тыс. метров, и перехватили авиацию «противника», роль которой исполняли истребители-бомбардировщики Су-34.

Всего в учении было задействовано 10 единиц авиационной техники: четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34, пять истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолет ДРЛО А-50 на базе Ил-76. В наземном обнаружении участвовали расчеты радиолокационных комплексов и более 200 военнослужащих инженерно-авиационного обеспечения.

Самолет ДРЛО А-50 применяется для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке, управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служит воздушным командным пунктом. А-50 способен вести обнаружение на дальности от 250 до 800 км, сопровождать одновременно до 300 целей и наводить до 30 истребителей.

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