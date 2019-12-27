27.12.2019 (16:56)

Дежурные силы ПВО Восточного военного округа в течение года обнаружили на подлете к госгранице на востоке России более 135 тысяч летательных аппаратов

Дежурные силы противовоздушной обороны Восточного военного округа обнаружили на подлете к государственным границам на востоке России более 135 тысяч летательных аппаратов в 2019 году, сообщил на селекторном совещании в Минобороны командующий войсками ВВО Геннадий Жидко.

«Нарушений государственных границ не допущено», - подчеркнул он.

В целом, по словам Геннадия Жидко, военно-политическая обстановка в зоне ответственности округа в 2019 году характеризовалась стремлением США к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он добавил, что ВВО «вскрыл» 120 совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил США и их союзников.

«Адекватно действиям вооруженных сил иностранных государств войска округа выполнили 210 мероприятий по обеспечению военной безопасности восточных рубежей России», - отметил командующий войсками округа.

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