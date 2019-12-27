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27.12.2019 (16:47)

Командующий Северным флотом констатировал повышение активности НАТО в Арктике

НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность, заявил сегодня на селекторном совещании, которое прошло в Минобороны, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», – подчеркнул он в своем выступлении.

Тем не менее, в целом Александр Моисеев охарактеризовал военно- политическую обстановку в границах ответственности флота как стабильную и контролируемую.     

Командующий напомнил, что на Северном флоте возросла интенсивность боевой подготовки. За год проведено 590 различных учений, в том числе 30 межвидовых, и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня. Это позволило, по словам Александра Моисеева, повысить уровень выучки личного состава более чем на 9%.

«В уходящем году было успешно выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 23 визита и деловых захода», - добавил он.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот , Селекторное совещание
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