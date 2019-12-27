27.12.2019 (16:43)

Очередной спутник связи «Меридиан-М» запустят в январе с космодрома Плесецк

Минобороны России запустит очередной спутник «Меридиан-М» с космодрома Плесецк в январе 2020 года. Об этом сегодня на селекторном совещании в военном ведомстве доложил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

«В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса № 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата ГЛОНАСС-М. Очередной запуск космического аппарата «Меридиан-М» запланирован в январе 2020 года», – сообщил командующий.

По его словам, принятие стартового комплекса в эксплуатацию в 2020 году позволит проводить до 20 запусков космических аппаратов ракетами-носителями легкого и среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк.

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