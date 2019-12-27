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27.12.2019 (16:41)

В 2020 году в ВДВ будет сформировано 18 новых воинских частей и подразделений

Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в 2020 году 18 новыми формированиями. Об этом на селекторном совещании в Минобороны России доложил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он также сообщил о том, что доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники на сегодня составляет более 63%, воздушно-десантной техники - 95%».

По словам Андрея Сердюкова, в 2019 году все мероприятия плана деятельности ВДВ выполнены в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Селекторное совещание
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