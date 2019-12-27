27.12.2019 (16:41)
В 2020 году в ВДВ будет сформировано 18 новых воинских частей и подразделений
Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в 2020 году 18 новыми формированиями. Об этом на селекторном совещании в Минобороны России доложил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Он также сообщил о том, что доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники на сегодня составляет более 63%, воздушно-десантной техники - 95%».
По словам Андрея Сердюкова, в 2019 году все мероприятия плана деятельности ВДВ выполнены в полном объеме.
Новости по теме:
Более 700 прыжков с парашютом совершили военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения в декабре текущего года
Метки: