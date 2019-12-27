27.12.2019 (16:38)
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса. Об этом сегодня на селекторном совещании в Минобороны заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
«В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата. В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса», – сказал главком.
По его словам, продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья. «В церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» личное участие принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – напомнил Николай Евменов.
Он также подчеркнул, что на данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%.