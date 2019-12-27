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27.12.2019 (16:38)

В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов

ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса. Об этом сегодня на селекторном совещании в Минобороны заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата. В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса», – сказал главком.

По его словам, продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья. «В церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» личное участие принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – напомнил Николай Евменов.

Он также подчеркнул, что на данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Селекторное совещание
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