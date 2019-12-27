27.12.2019 (16:05)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев мероприятие, посвященное дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев лекцию, посвященную Дню воинской славы.
Лекцию, которая была посвящена дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова, провели в гарнизонном офицерском клубе, а посетили её более 50 юнармейцев.
По завершении лекции военнослужащие организовали для юнармейцев просмотр фильма из цикла «Военная приемка. След в истории»: «Суворов. Штурм Измаила». Просмотренный фильм снимался в Бендерской крепости, а актерами выступили военнослужащие ОГРВ ПРРМ.
Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.