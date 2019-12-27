Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2019 (16:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев мероприятие, посвященное дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев лекцию, посвященную Дню воинской славы.

Лекцию, которая была посвящена дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова, провели в гарнизонном офицерском клубе, а посетили её более 50 юнармейцев.

По завершении лекции военнослужащие организовали для юнармейцев просмотр фильма из цикла «Военная приемка. След в истории»: «Суворов. Штурм Измаила». Просмотренный фильм снимался в Бендерской крепости, а актерами выступили военнослужащие ОГРВ ПРРМ.

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области расчёты гранатомётов общевойсковой армии ЗВО отработают поражение бронетехники «противника»
Отряд боевых кораблей Балтийского флота совершил заход в иранский порт Чахбехар
Командиры соединений гвардейской танковой армии ЗВО повысили навык управления огнем
Первая партия модернизированных гаубиц МСТА СМ1 поступила на вооружение артиллерийского полка ЗВО в Смоленской области

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false