27.12.2019 (15:30)
Министр обороны провел итоговое селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
Начиная работу, Министр обороны подчеркнул, что все задачи, определённые Верховным Главнокомандующим на 2019 год, выполнены. Боевые возможности Вооружённых Сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен.
Сергей Шойгу напомнил, что на расширенном заседании Коллегии были подробно обсуждены результаты по всем направлениям деятельности.
Глава военного ведомства коротко остановился на основных моментах.
В текущем году осуществлялось плановое перевооружение войск. Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники — до 95%.
Особо Министр обороны выделил событие, связанное с постановкой на боевое дежурство первого полка с ракетной системой «Авангард».
«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард». От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооружённых Сил», – сказал Сергей Шойгу.
Ранее сегодня Министр обороны доложил об этом Президенту России Владимиру Путину.
Возвращаясь к тематическим вопросам селекторного совещания, Сергей Шойгу отметил, что повысилась готовность Вооружённых Сил к выполнению задач по предназначению. Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок, а также свыше 18,5 тысяч учений и тренировок.
Самым масштабным из них стало стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» с участием семи иностранных государств ОДКБ и ШОС.
Продолжена реализация программы по восстановлению мирной жизни в Сирии и возвращению в страну беженцев.
Большое внимание уделялось вопросам формирования профессиональной армии.
На объём подготовки, обеспечивающий потребность армии в квалифицированных кадрах, выведена система высшего военного образования.
Завершено создание сети президентских кадетских училищ.
Набраны хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике.
Многое сделано для обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.
Закрыт план по постоянному жилью. В текущем году его получили 7000 человек, 33 тысячам семей выделено служебное жильё.
Выполнено поручение Президента России о трудоустройстве жён военнослужащих и предоставлении детям мест в детских садах и школах.
«Среди наших приоритетов остаётся патриотическое воспитание молодёжи», – подчеркнул Министр обороны.
Для повышения эффективности такой работы развивается движение «Юнармия» и создаются круглогодичные учебно-методические центры «АВАНГАРД».
Продолжается строительство Главного храма Вооружённых Сил, который будет освящён и открыт в канун празднования 75-летия Великой Победы.
К этому событию в музейном комплексе «Дорога памяти» будут увековечены имена 33 миллионов участников Великой Отечественной войны.
На расширенном заседании Коллегии Минобороны, которое состоялось недавно, Верховный Главнокомандующий поблагодарил личный состав армии и флота за большой вклад в обеспечение безопасности России и поставил задачи на будущий год.
Они будут рассмотрены на январском тематическом селекторном совещании.
В завершение своего выступления Министр обороны сообщил о том, что 31 декабря будет выходным в Вооруженных Силах.
«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах», – сказал Министр обороны.
Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной проверить его выполнение.
В ходе селекторного совещания по видеоконференцсвязи состоялось заслушивание докладов должностных лиц из видов и родов войск, военных округов и с Северного флота, а также из Сирийской Арабской Республики об итогах работы по различным направлениям.