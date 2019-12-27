27.12.2019 (14:52)

Разведчики ЦВО уничтожили аэродром ударной авиации условного противника на учении под Челябинском

Разведчики танковой дивизии Центрального военного округа отработали ведение диверсионно-разведывательных действий в темное время суток на полигоне в Челябинской области в ходе специального учения, прошедшего минувшей ночью.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательным группам предстояло вывести из строя командно-диспетчерский пункт (КДП), приводы воздушной связи и склады хранения авиационного топлива аэродрома противника.

Прибыв в район выполнения учебно-боевого задания, разведчики подошли к периметру аэродрома и уничтожили охрану, использовав бесшумные автоматы «Вал» и «Винторез».

Проникнув на территорию, военнослужащие заминировали КДП, объекты управления и связи, отвечающие за посадку летательных аппаратов, и склады авиакеросина.

Получив сигнал о прибытии подкрепления условного противника, разведчики покинули зону выполнения задания и провели подрыв объектов. Успешное выполнение задачи позволило нарушить систему управления воздушным транспортом условного противника и взлет групп огневой поддержки.

Также в ходе учения были отработаны вопросы организации «секретов» и засад в зимних условиях, а также поддержания устойчивой связи в условиях сложной помеховой обстановки. Отдельное внимание на занятии уделялось тренировке зрительной памяти военнослужащих в ходе ведения наблюдения и графического оформления схем расположения разведанных критических объектов противника.

На учение было привлечено более 500 военнослужащих из состава разведывательных и мотострелковых подразделений танковой дивизии и свыше 70 единиц военной техники.

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