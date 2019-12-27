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27.12.2019 (14:09)

В Ленинградской области расчёты гранатомётов общевойсковой армии ЗВО отработают поражение бронетехники «противника»

В Ленинградской области стартовал учебно-методический сбор с расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» общевойсковой армии ЗВО.

Военнослужащие практически отработают ведение огня по различным видам мишеней, имитирующим бронетехнику условного противника. Расчёты осуществят стрельбу инертными гранатами с применением оптических прицелов на разные дистанции днем и ночью, а также выполнят оборудование огневых позиций и их маскировку.  

Ранее на первом этапе обучения специалисты осваивали курс теоретической подготовки, включающий в себя положения об устройстве гранатометов, тактику действий расчетов в бою, типы и тактико-технические характеристики применяемых боеприпасов, порядок определения наиболее уязвимых мест поражаемых объектов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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