27.12.2019 (14:09)

В Ленинградской области расчёты гранатомётов общевойсковой армии ЗВО отработают поражение бронетехники «противника»

В Ленинградской области стартовал учебно-методический сбор с расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» общевойсковой армии ЗВО.

Военнослужащие практически отработают ведение огня по различным видам мишеней, имитирующим бронетехнику условного противника. Расчёты осуществят стрельбу инертными гранатами с применением оптических прицелов на разные дистанции днем и ночью, а также выполнят оборудование огневых позиций и их маскировку.

Ранее на первом этапе обучения специалисты осваивали курс теоретической подготовки, включающий в себя положения об устройстве гранатометов, тактику действий расчетов в бою, типы и тактико-технические характеристики применяемых боеприпасов, порядок определения наиболее уязвимых мест поражаемых объектов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице