27.12.2019 (14:05)

Количество военно-научных школ в Академии Генштаба за год увеличилось на 23 процента

Количество военно-научных школ в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за год увеличилось на 23 процента.

В рамках приоритетных направлений научных исследований в 2019 году сформировано три коллектива, а их общее число достигло 16.

Военно-научная школа – созданный на добровольной основе коллектив ученых и специалистов различных возрастных групп и научной квалификации, объединенных на основе проведения актуальных исследований в одной из областей науки в интересах повышения обороноспособности государства, а также совместной деятельностью по подготовке научно-педагогических и научных кадров.

Деятельность военно-научных школ ведется под руководством авторитетных ученых, достигших признанных и реализованных на практике результатов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице