Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2019 (14:05)

Количество военно-научных школ в Академии Генштаба за год увеличилось на 23 процента

Количество военно-научных школ в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за год увеличилось на 23 процента.

В рамках приоритетных направлений научных исследований в 2019 году сформировано три коллектива, а их общее число достигло 16.

Военно-научная школа – созданный на добровольной основе коллектив ученых и специалистов различных возрастных групп и научной квалификации, объединенных на основе проведения актуальных исследований в одной из областей науки в интересах повышения обороноспособности государства, а также совместной деятельностью по подготовке научно-педагогических и научных кадров.

Деятельность военно-научных школ ведется под руководством авторитетных ученых, достигших признанных и реализованных на практике результатов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Сотрудники Академии Генштаба поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского дома
Кадеты Оренбурга собрали сотни подарков на Новый год для местного детского реабилитационного центра
Пермские суворовцы приняли участие в городском новогоднем бале «В танце эпох»
В Военной академии РВСН прошла военно-историческая конференция, посвященная Герою России Виктору Дубынину

Метки:
Генеральный штаб , Военная академия , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false