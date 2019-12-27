27.12.2019 (13:57)

Российские военнослужащие в Киргизии отразили нападение условных террористов в ходе учения

Военнослужащие объединенной российской базы в Киргизии блокировали и обезвредили условных террористов в ходе учения, завершившегося на сегодня на территории военного города Кант.

По замыслу тактического эпизода, условные террористы проникли на территорию военного городка и захватили контрольно-пропускной пункт (КПП).

Получив сигнал тревоги подразделение противодействия терроризму оперативно выдвинулось на КПП. Группа блокирования при поддержке БТР-82АМ отсекла возможные пути отступления террористов огнем стрелкового оружия и 30 миллиметровой автоматической пушки БТР. В это время под прикрытием дымов к зданию КПП подошла группа захвата. Используя светошумовые боеприпасы при штурме здания, военнослужащие оглушили и захватили противника.

Всего в учении были задействованы более 100 военнослужащих, а также современные бронетранспортеры БТР-82АМ.

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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