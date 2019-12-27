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27.12.2019 (13:50)

В авиационном объединении ЦВО в 2020 запланировано проведение свыше 400 учений и тренировок

В объединении военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году состоится более 400 учений и тренировок различного уровня и направленности.

В течение года личный состав объединения будет привлечен к проведению свыше 30 летно-тактических учений в том числе с применением авиационных средств поражения. Пройдет более 15 совместных учений с сухопутными войсками и расчетами противовоздушной обороны Центрального военного округа.

В ходе учений и тренировок будут отработаны механизмы организации боевого применения авиации, осуществления контроля воздушного пространства средствами противовоздушной обороны и выполнения патрульного сопровождения истребительной авиацией.

Кроме того, военнослужащие авиационного объединения ЦВО примут участие в более 10 конкурсах и соревнованиях, таких как «Авиадартс-2020», «Ключи от неба-2020» и «Воздушные рубежи».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Учения
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