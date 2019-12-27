27.12.2019 (13:47)

Самарская бригада связи признана лучшим соединением связи в Сухопутных войсках России

Бригада управления (связи) 2-й гвардейской общевойсковой армии из Самарской области признана лучшим соединением связи Сухопутных войск России в 2019 году.

Соответствующие кубок и вымпел получил накануне на подведении итогов в Москве командир бригады подполковник Михаил Морозов из рук главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. Сегодня на плацу бригады состоялось торжественное построение, во время которого командир бригады поблагодарил за службу и объявил всему личному составу благодарность с внесением в личное дело.

«В этом году войска связи отмечали 100 лет со дня своего образования. И этот юбилейный год мы прошли лучше всех. Нашу бригаду в вековой юбилей признали лучшей. Теперь наше достижение еще 100 лет никто не сможет повторить. Всё это благодаря вам. Вы показали себя настоящими профессионалами, преданными делу. Поэтому я хочу сегодня каждому объявить благодарность с внесением в личное дело», - сказал командир перед личным составом.

Комплексная оценка бригаде была дана по итогам более 50 мероприятий боевой подготовки в учетном периоде, основным из которых стала демонстрация боевых возможностей во время стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Бригада управления (связи) 2-й общевойсковой армии ведет свою боевую историю от полка связи, сформированного в июне 1942 года. Во время Великой Отечественной войны связисты принимали участие в форсировании Днепра, в тяжелых боях в Польше, Германии и Чехословакии. За боевые заслуги при освобождении польского города Кельце полк стал называться Келецким. А ордена Красной Звезды и Александра Невского связистам вручили за успешное выполнение боевых задач под Берлином. 11 раз полк получал благодарности от Верховного Главнокомандующего.

Осенью 1945 года полк прибыл в Куйбышев (ныне Самара) и более 65 лет в регионе.

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