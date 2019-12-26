26.12.2019 (17:18)

Ансамбль Российской Армии имени Александрова выступит в Канаде

Сегодня Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова начинает рождественские гастроли в Канаде. Запланировано 7 выступлений в концертном зале Monreal Gazette. Перед каждым концертом в исполнении хора и оркестра Ансамбля будут звучать государственные гимны Российской Федерации и Канады.

На эти гастроли коллектив подготовил специальную программу, в которую вошли самые известные военные и русские народные песни – «Смуглянка», «Катюша», «Полюшко», «Ах ты, степь широкая», «Коробейники», старинные романсы «Очи чёрные», «Вдоль по Питерской», «Дорогой длинною», «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру».

Традиционно, как и во всех зарубежных гастролях артисты исполнят песни на языке зрителей: «Jingle Bells», «Yellow Submarine», «White Christmas» на английском, «Mon beau sapin» и «Mon Pei» на французском. В концертах Ансамбля примет участие франкоканадская популярная певица Изабель Буле.

За историю своего существования Ансамбль побывал в Канаде 11 раз, выступал в 26 городах, первые гастроли состоялись в 1961 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице