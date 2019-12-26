26.12.2019 (17:10)

Внеочередной слет регионального отделения Юнармии прошел в Новосибирской области

В штабе 41-й общевойсковой армии состоялся внеочередной слет регионального отделения Юнармии Новосибирской области.

Участниками слёта стали представители штабов движения на территории региона, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО Владимир Перепелица, помощник военного комиссара Новосибирской области по военно-патриотической работе Олег Цюрик.

В связи со сложением Дмитрием Семеновым полномочий начальника штаба Юнармии Новосибирской области новым начальником штаба избран Владимир Попков.

Также на слёте подвели итоги работы регионального отделения за год, представили план развития движения на 2020 год. Участники слета задавали вопросы почетным гостям о событиях в новым году, а также вопросы, касающиеся взаимодействия региональных отделений Юнармии и Российского движения школьников.

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