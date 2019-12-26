26.12.2019 (16:45)
Зенитная ракетная бригада ЦВО, дислоцированная в Пензенской области, 11 лет подряд становится лучшей в военном округе на итоговых боевых стрельбах из ЗРК «Бук-М2»
С высокими результатами в боевой подготовке встречает Новый год зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, которая 11 лет подряд становится лучшей в военном округе по итоговым боевым стрельбам из ЗРК «Бук-М2».
Соединение дислоцировано в Пензенской области. Её расчеты ежедневно несут в боевое дежурство. Разумеется, и в праздничные дни многие из зенитчиков будут находиться на боевых постах.
В свободное от боевой учёбы время военнослужащие готовятся к новогоднему празднику: украшают ёлку, разучивают песни, стихи, шутливые миниатюры к концерту, программу которого они сами и составили.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Киргизии провели военно-патриотический урок со студентам профессионального лицея
В Пензенской области военнослужащие ЦВО сорвали атаку условной ДРГ на зенитные комплексы «Бук-М2» на марше
Метки: