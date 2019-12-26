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26.12.2019 (16:30)

На Балтийском флоте пройдут масштабные тренировки по противодействию терроризму

В преддверии новогодних и рождественских праздников в гарнизонах Балтийского флота пройдут плановые тренировки с подразделениями противодействия терроризму по отражению нападения условных террористов на объекты воинских частей. 

По замыслу тренировок, условные террористы попытаются проникнуть на территорию военных городков с целью захвата парков боевых машин.

В рамках тренировок подразделения антитеррора воинских частей отработают действия по нейтрализации условных террористов с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники. Будут активно использоваться имитационные средства, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в тренировках, которые будут проходить до конца недели, задействуют порядка 20 подразделений антитеррора и свыше  300  человек личного состава,  а также военную и специальную техника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Антитеррор
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