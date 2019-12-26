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26.12.2019 (16:26)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по РХБ защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

По замыслу занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, преодолели заражённые участки местности в составе отделений, после чего выполнили специальную обработку обмундирования, стрелкового оружия и снаряжения от радиоактивной пыли.

Занятие по РХБ защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Приднестровье
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