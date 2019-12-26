26.12.2019 (16:15)

Расчеты ЗРК «Бук-М2» на учении в Сибири отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ЗРК «Бук-М2» на учении в Сибири отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника

Военнослужащие зенитного ракетного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в преддверии своего профессионального праздника, приняли участие в учении по отражению воздушной атаки на военный объект на полигоне Бийский.

По замыслу учения, условный противник планировал уничтожение особо важного объекта инфраструктуры ударом авиации. Для прикрытия воздушного пространства были направлены расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».

Военнослужащие выполнили многокилометровый марш на боевых машинах, в ходе которого отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники.

По прибытии в назначенный район расчеты выполнили развертывание комплексов, произвели обнаружение многочисленных высокоманевренных объектов на различных высотах и совершили электронные пуски ракет по целям.

Кроме того, военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и определению степени опасности целей, а также отразили ночное нападение условной ДРГ на позиции зенитных ракетных комплексов.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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