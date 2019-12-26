26.12.2019 (16:09)

В ГВКГ имени Н.Н. Бурденко открылась фотовыставка о семье последнего российского императора Николая II

В Главном военном клиническом госпитале (ГВКГ) имени академика Н.Н. Бурденко открылась выставка фотографий «Романовы — служение Отечеству и традиции милосердия», рассказывающая о семье последнего российского императора Николая II.

На церемонии открытия к собравшимся обратился клирик храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, ответственный за госпиталь, иерей Илия Тягин, подчеркнувший важность проведения мероприятия в стенах ГВКГ, который не раз посещали российские императоры и члены царской семьи.

Начальник отделения воспитательной работы госпиталя Владимир Трипольский подчеркнул, что традиции милосердия в ГВКГ живут и в наше время, и привел несколько примеров тех, кто по зову сердца помогает госпиталю и его пациентам и в наши дни.

Сотрудник музея истории ГВКГ Марина Овчинникова провела исторический экскурс, уделив особое внимание покровительству российских императоров и личному участию многих представителей правящей династии в работе госпиталя, особенно выделив тему Первой мировой войны.

Один из организаторов выставки — насельник Сретенского монастыря иеромонах Игнатий (Шестаков) — рассказал собравшимся о представленной экспозиции, идее ее создания и выразил надежду, что знакомство с примером царской семьи послужит делу милосердия и благотворительности. Отец Игнатий особо отметил, что открытие выставки происходит в день тезоименитства Государя Николая II, чьим небесным покровителем был святитель Николай Мирликийский, прославившийся своими делами любви, милосердия и заступничества за невинно осужденных.

Открытие выставки сопровождалось выступлением хора московской Сретенской духовной семинарии под управлением Митрофана Середы.

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