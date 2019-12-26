26.12.2019 (15:49)

Ракетчики ВВО в Бурятии в ходе специальных занятий отработали вопросы доставки боеприпасов

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа в республике Бурятия провели тактико-специальное занятие по доставке, перегрузке и стыковке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Главной задачей такого мероприятия является отработка совместных действий подразделений по доставке ракет в условные позиционные районы.

Также, ракетчики в ходе занятий отработали вопросы вывода техники комплекса в заданные и запасные позиционные районы, совершение марша, инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

В общей сложности ракетчиками в ходе занятия отработано несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым.

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