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26.12.2019 (15:42)

Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие в чемпионате по баскетболу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) принимают участие в чемпионате Приднестровья по баскетболу.

Команда российских военнослужащих «Красная звезда» провела 5 из 10 игр против команд из различных городов Приднестровского региона и завершила первый круг соревнования. Чемпионат Приднестровья по баскетболу завершиться в марте следующего года.

Спортивный клуб «Красная звезда» ОГРВ ПРРМ включает секции по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, плаванию. Спортсмены клуба регулярно принимают участие в региональных соревнованиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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