26.12.2019 (15:25)

Торжественная церемония передачи земли с мест захоронений советских воинов состоялась в Центральном музее Вооруженных Сил

В Россию доставили землю с братских могил советских воинов из иностранных государств, в рамках военно-патриотической акции «Горсть памяти», сказал заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Акция началась 22 июня нынешнего года, сегодня Минобороны России получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

«Из Японии земля передана с могилы советского разведчика Рихарда Зорге», - сказал Картаполов.

«Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира», - добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров «за вклад в работу по увековечиванию памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны».

В настоящее время, по данным военного ведомства, в 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.

В дальнейшем кисеты с землей поместят в латунные гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории Главного храма ВС РФ.

Справочно:

В филиале Центрального музея Вооруженных Сил «Дорога памяти» будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе её экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Грандиозный проект «Дорога памяти» объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Для того чтобы в специальном проекте мог принять участие любой желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

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