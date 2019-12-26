26.12.2019 (15:16)
Свыше 20 тонн фруктов заготовят для новогоднего стола военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО
Для военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа будет заготовлено свыше 20 тонн фруктов (мандаринов, бананов, киви и многое другое) на новогодние праздники. Во всех столовых воинских частей и соединений в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях повара разнообразят повседневное меню праздничными блюдами.
В новогодние праздники ассортимент продуктов питания для военнослужащих танковой армии будет значительно расширен. Например, в меню будут включены салаты оливье и винегрет, холодец, рыба морских и речных пород. На десерт солдаты получат булочки, кексы, пряники, соки, в том числе конфеты, свежие фрукты, печенье и шоколад.
Все военнослужащие смогут посмотреть новогоднее поздравление Президента России, для этого 31 декабря изменят время отбоя.