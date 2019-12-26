26.12.2019 (15:06)

Музей 5-й армии ВВО в Уссурийске посетили новобранцы

В День воинской славы новобранцы общевойсковой армии Восточного военного округа посетили музей 5?й армии.

Ирина Яровая, заведующая библиотекой, а по совместительству экскурсовод, представила вниманию военнослужащих более 2500 экспонатов, которые находятся в шести залах, посвященных героическому прошлому Приморья. Она показала диораму сражения под Москвой, рассказала об истории образования общевойсковой армии, подвигах воинов Восточного военного округа, а также о современных вооруженных силах.

Экскурсия в музей вызвала немалый интерес у молодых солдат и гордость за свою армию.

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