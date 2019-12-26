Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.12.2019 (15:06)

Музей 5-й армии ВВО в Уссурийске посетили новобранцы

В  День воинской славы новобранцы общевойсковой армии Восточного военного округа посетили музей 5?й армии.

Ирина Яровая, заведующая библиотекой, а по совместительству экскурсовод, представила вниманию военнослужащих более 2500 экспонатов, которые находятся в шести залах, посвященных героическому прошлому Приморья.  Она показала диораму сражения под Москвой, рассказала об истории образования общевойсковой армии, подвигах воинов Восточного военного округа, а также о современных вооруженных силах.

Экскурсия в музей вызвала немалый интерес у молодых солдат и гордость за свою армию.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковой армии ВВО в Уссурийске завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью
В воинских частях и соединениях ВВО в Республике Бурятия проведена комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической защите
В Бурятии разведподразделения на бронеавтомобилях «Тигр-М» отработали захват автомобиля противника в горно-лесистой местности
Военные сапёры мотострелкового соединения ВВО в Бурятии отработали способы разминирования в городских условиях

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ , Культура , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false