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26.12.2019 (14:54)

Десантно-штурмовые подразделения Псковского соединения ВДВ провели комплексные занятия

На полигоне Завеличье в Псковской области десантно-штурмовые подразделения соединения провели комплексные тактико-огневые занятия.

Комплекс состоит из трех основополагающих элементов боевой подготовки: тактической и огневой подготовки, а также вождения боевых машин.

В ходе занятий десантники отработали тактические действия при захвате объекта, удерживаемого противником, и отражении нападения вероятного противника на занимаемом рубеже.

Также подразделения выполнили первое и второе упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия, а также подготовительное упражнение контрольных стрельб из вооружения боевых машин десанта.

В заключение механики-водители боевых машин выполнили упражнения по вождению боевых машин на танкодроме, где мастерски преодолели все размещенные на трассе препятствия.

Данная форма проведения занятий позволяет оперативно и комплексно совершенствовать навыки всех военнослужащих независимо от их воинской специальности.

Всего к занятию на полигоне Завеличье было привлечено более 300 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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