26.12.2019 (14:39)

Российские военнослужащие в Киргизии провели военно-патриотический урок со студентам профессионального лицея

Военнослужащие российской военной базы посетили профессиональный лицей № 25 города Кант и провели урок военно-патриотического воспитания «Помним подвиги Великих Полководцев» со студентами.

Первым историческим примером беззаветного служения Отечеству, подлинного героизма и беспримерного полководческого таланта стал штурм турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году. Беседуя со студентами, российские военнослужащие отметили, насколько важно знать героев своей Родины и дорожить исторической общностью братских народов.

Далее военнослужащие и студенты затронули тему Великой Отечественной войны, вспомнив подвиги парторга Калыйнура Усенбекова, летчиков Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева, а также героев Панфиловской дивизии Дуйшенкула Шопокова, Николая Ананьева, Григория Конкина и Григория Шемякина с Иваном Москаленко.

В конце военно-патриотического урока студентам и преподавательскому коллективу был продемонстрирован документальный фильм «След в истории: Суворов. Штурм Измаила.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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