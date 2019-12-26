26.12.2019 (14:33)

На полигонах в Подмосковье мотострелки ЗВО отрабатывают ведение боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб

На полигонах Алабино и Головеньки с мотострелковыми подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированными в Московской области, начались полевые выходы.

В мероприятии задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих соединений и задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники, в частности, около 60 танков Т-80, Т-72Б3 и свыше 110 боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3.

В ходе полевого выхода военнослужащим предстоит отработать вопросы организации и ведения боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты, танков, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на полигоне будут проведены занятия по огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин, военно-медицинской подготовке. Подразделения боевого обеспечения отработают вопросы специальной и тактико-специальной подготовки.

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