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26.12.2019 (14:21)

Сотрудники Академии Генштаба поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского дома

Сотрудники Академии Генштаба поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского дома на западе Москвы. От имени командования, ветеранской и профсоюзной организаций детям с ограниченными возможностями, многие из которых остались без попечения родителей, вручили новогодние подарки и устроили чаепитие.

Особенно понравились мальчишкам и девочкам песни, танцы и хоровод под баян. Со зрительских мест они вышли на импровизированную сцену, где под аплодисменты исполнили свои номера для Деда Мороза и Снегурочки.

Военная академия Генерального штаба – главное высшее военно-учебное заведение России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности. Слушатели, преподаватели и ученые на постоянной основе реализуют программу военно-шефской работы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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