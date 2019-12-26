26.12.2019 (13:52)
Противотанковые расчеты горной бригады ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к обучению на интерактивных тренажерах
В мотострелковой горной бригаде Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесии, военнослужащие приступили к обучению на тренажерах для подготовки операторов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Тренажер со 100-процентной точностью имитирует ПТРК «Корнет».
Данные тренажеры значительно повышают качество подготовки расчетов ПТРК в мотострелковом соединении.
Тренажерный комплекс состоит из персонального компьютера, в котором происходит виртуальный бой и имитации боевого модуля комплекса с прибором наведения и спуска ракеты.
Обучение личного состава на тренажерах проводится согласно плану боевой подготовки зимнего периода обучения, а результат подготовки на тренажерах военнослужащие продемонстрируют на ближайших учениях с применением реальных ПТРК.