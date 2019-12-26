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26.12.2019 (13:49)

Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова удостоен премии Правительства России в области качества

В Доме Правительства Российской Федерации министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручил премии Правительства в области качества, лауреатами которой стали 12 российских предприятий из разных областей деятельности.

Со времени основания (1997 год) премия была вручена всего 12 медицинским учреждениям. На этот раз впервые высокой правительственной награды удостоился военный санаторий – ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова».

Критериями присуждения премии являются европейские стандарты за значительные результаты в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления внутренними процессами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина
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