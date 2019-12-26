26.12.2019 (13:38)

В Пензенской области военнослужащие ЦВО сорвали атаку условной ДРГ на зенитные комплексы «Бук-М2» на марше

Военнослужащие Центрального военного округа отразили атаку диверсантов на зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» в ходе учения в Пензенской области.

По замыслу учения, колонна техники направлялась на смену пусковых комплексов и радиолокаторов, которые находились на боевом дежурстве. Подразделения были уведомлены о готовящейся провокации в ходе перемещения техники, но они не знали, когда, где, какими силами и с какой стороны планируется атака.

В итоге условное нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из лесополосы, где она ранее тщательно замаскировали себя и свою технику. Действия проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Военнослужащие в ходе отражения атаки вели огонь из автоматов и крупнокалиберных пулемётов, установленных на технику.

В ходе учения зенитчики проявили смекалку: они ударили обходящими силами в тыл условных диверсантов. В итоге задача была успешно выполнена, зенитные комплексы «Бук-М2» успешно сменились на боевом дежурстве. Сразу после смены техники зенитчики провели тренировку по отражению воздушных ударов условного противника.

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