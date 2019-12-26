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26.12.2019 (13:28)

В общевойсковой армии ВВО в Уссурийске завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

На территории Уссурийского гарнизона Приморского края прошел заключительный этап зимнего офицерского троеборья, в котором приняли участие 36 офицеров из воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа.

Соревнования были организованы на высоком уровне. Перед началом каждого вида состязаний демонстрировались правила выполнения упражнений и доводились требования безопасности.

Военнослужащие  выявляли лучших в стрельбе из пистолета Макарова, которая проходила в тире дивизии,  лыжной гонке на 5 и 10 километров, а также плавании на дистанции в 100, 200 и 300 метров. 

В завершение состязаний были награждены победители и призеры, а также отобрана сборная команда, которая будет защищать честь армии  на предстоящем чемпионате Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Спорт
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