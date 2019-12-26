26.12.2019 (13:09)

В воинских частях и соединениях ВВО в Республике Бурятия проведена комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической защите

В соединениях и частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проведена комплексная тренировка в составе объединения, по вопросам защиты личного состава от поражающих факторов радиационного, химического и биологического оружия условного противника.

Мероприятия прошли одновременного во всех военных городках территориального гарнизона. В мероприятии приняло участие несколько тысяч военнослужащих, включая гражданский персонал, задействовано около 50 единиц специальной техники.

Для имитации действия поражающих факторов оружия массового поражения, были применены дымовые шашки и гранаты, сигналы химической тревоги, звуковые серены.

Тренировки прошли с применением новейших, унифицированных средств коллективной и индивидуальной защиты и средств специальной обработки.

В 2019 году в частях и подразделениях объединения была проведена замена 100 процентов средств защиты органов дыхания, на современные модели масочных противогазов.

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