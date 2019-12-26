Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.12.2019 (13:09)

В воинских частях и соединениях ВВО в Республике Бурятия проведена комплексная тренировка по радиационной, химической и биологической защите

В соединениях и частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проведена комплексная тренировка в составе объединения, по вопросам защиты личного состава от поражающих факторов радиационного, химического и биологического оружия условного противника.

Мероприятия прошли одновременного во всех военных городках территориального гарнизона. В мероприятии приняло участие несколько тысяч военнослужащих, включая гражданский персонал, задействовано около 50 единиц специальной техники.

Для имитации действия поражающих факторов оружия массового поражения, были применены дымовые шашки и гранаты, сигналы химической тревоги, звуковые серены.

Тренировки прошли с применением новейших, унифицированных средств коллективной и индивидуальной защиты и средств специальной обработки.

В 2019 году в частях и подразделениях объединения была проведена замена 100 процентов средств защиты органов дыхания, на современные модели масочных противогазов.  

           

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии разведподразделения на бронеавтомобилях «Тигр-М» отработали захват автомобиля противника в горно-лесистой местности
Военные сапёры мотострелкового соединения ВВО в Бурятии отработали способы разминирования в городских условиях
На Курильских островах состоялось торжественное заселение двух новых общежитий для военнослужащих
В войска ВВО прибыли более 12 тысяч новобранцев из западных регионов страны

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false