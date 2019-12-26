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26.12.2019 (12:34)

На Черноморском флоте прошло противолодочное учение

На Черноморском флоте прошло учение по поиску подводной лодки (ПЛ) условного противника.

Отряд кораблей Черноморского флота отрабатывал в море комплекс мероприятий по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.

В роли «вражеских» подводных лодок поочерёдно уходили от преследования экипажи ПЛ «Великий Новгород» и «Колпино».

В рамках учения экипажами было отработано взаимодействие различных типов кораблей при поиске и уничтожении подлодки условного противника, в ходе которого экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» выполнили задачи поиска ПЛ совместно с малыми противолодочными кораблями.

В ходе многочасового учения корабельная поисковая ударная группа (КПУГ) использовала различные способы для установления гидроакустического контакта и поражения подводной цели, а экипажи подводных лодок отработали выход из-под удара и поражение КПУГ ракетным и торпедным оружием.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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