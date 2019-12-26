26.12.2019 (12:28)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров наградил победителей конкурса «Лучший полигон Вооруженных Сил Российской Федерации»

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел церемонию награждения победителей конкурса «Лучший полигон Вооруженных Сил Российской Федерации», в котором приняли участие полигоны всех военных округов.

В своей вступительной речи замглавы военного ведомства обозначил роль обновления учебно-материальной базы полигонов в качестве мероприятий боевой подготовки.

«Задачи по развитию инфраструктуры и учебно-материальной базы полигонов решаются комплексно и являются одним из ключевых направлений деятельности органов боевой подготовки», - отметил замминистра обороны.

Также он подчеркнул, что отраженные в Плане развития и совершенствования учебно-материальной базы боевой подготовки ВС РФ требования Министра обороны РФ выполнены в этом году полностью, что позволило за 2019 год провести на полигонах более 18 тысяч основных мероприятий оперативной и боевой подготовки различного уровня и масштаба.

Замглавы военного ведомства в торжественной обстановке вручил кубки и ценные призы начальникам полигонов-победителей конкурса в трех номинациях.

В номинации «Лучший межвидовой (общевойсковой) полигон» первое место занял межвидовой полигон Чебаркульский (ЦВО).

В номинации «Лучший наземный (морской) авиационный полигон» первым стал авиационный полигон Копанский (ЮВО).

В номинации «Лучший полигон соединения (воинской части, вуза)» победил полигон Бурдуны (ВВО).

В заключение замминистра еще раз поблагодарил победителей и призеров за проделанную работу и призвал всех «равняться на лучших».

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