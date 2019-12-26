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26.12.2019 (12:09)

В общевойсковом объединении ЮВО на Северном Кавказе начался сбор с молодыми лейтенантами

В 58-й общевойсковой армии Южного венного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, начались сборы с недавно прибывшими молодыми офицерами.

 В мероприятии задействовано более 50 лейтенантов-выпускников вузов Минобороны России. Все выпускники назначены на первичные офицерские должности. В настоящее время с ними проводятся учебно-методические сборы.

Организационно-методические занятия проводятся на базе мотострелкового соединения ЮВО и гарнизонного Дома офицеров в Северной Осетии.

На полигоне Тарское офицеры сдадут зачеты и нормативы по огневой и физической подготовкам, вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, согласно профилю выпускников.

Особое внимание уделено внедрению в учебный процесс единых перспективных форм и методов обучения.

На завершающем этапе каждый лейтенант получит индивидуальную оценку способностей решения задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Сборы
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