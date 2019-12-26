26.12.2019 (11:24)

В Бурятии разведподразделения на бронеавтомобилях «Тигр-М» отработали захват автомобиля противника в горно-лесистой местности

Впервые с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» разведчики общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели тактико-специальное учение.

Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в пересеченной горно-лесистой местности, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов.

Обнаружив лагерь условного противника, разведчики окружили и уничтожили его с применением штатного вооружения.

Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Стоит отметить, что специальные занятия проводились в суровых климатических условиях. Температура в горном районе составила минус 36 градусов.

Современные бронированные автомобили «Тигр-М» поступили на вооружение разведывательных подразделений базы в конце ноября текущего года.

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