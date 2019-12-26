26.12.2019 (11:08)

Военные сапёры мотострелкового соединения ВВО в Бурятии отработали способы разминирования в городских условиях

На полигоне Бурдуны в Республике Бурятия прошли тактико-специальные занятия с инженерно-саперными подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе которых военнослужащие отработали способы разминирования в городских условиях.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку местности, а также маршрут следования механизированной колонны с использованием миноискателей «Коршун» и защитных костюмов «Сокол» на предмет обнаружения мин-ловушек, растяжек и самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы быта.

Отработка действий проводилась, как в условиях лесистой, так и городской местности. Здания жилых кварталов на полигоне имитировали специальные строения.

Кроме того, саперам предстояло выполнить уничтожение обнаруженных взрывных устройств методом подрыва с безопасного расстояния. Для этих целей военнослужащие использовали тротиловые шашки и электродетонаторы.

Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом передового опыта применения инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил РФ в Сирийской Арабской Республике.

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