26.12.2019 (11:08)
Военные сапёры мотострелкового соединения ВВО в Бурятии отработали способы разминирования в городских условиях
На полигоне Бурдуны в Республике Бурятия прошли тактико-специальные занятия с инженерно-саперными подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе которых военнослужащие отработали способы разминирования в городских условиях.
Военнослужащие выполнили инженерную разведку местности, а также маршрут следования механизированной колонны с использованием миноискателей «Коршун» и защитных костюмов «Сокол» на предмет обнаружения мин-ловушек, растяжек и самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы быта.
Отработка действий проводилась, как в условиях лесистой, так и городской местности. Здания жилых кварталов на полигоне имитировали специальные строения.
Кроме того, саперам предстояло выполнить уничтожение обнаруженных взрывных устройств методом подрыва с безопасного расстояния. Для этих целей военнослужащие использовали тротиловые шашки и электродетонаторы.
Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом передового опыта применения инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил РФ в Сирийской Арабской Республике.