26.12.2019 (10:47)

Танкист армейского корпуса Черноморского флота, спасший ребенка из горящей квартиры, стал человеком года в Крыму

В Симферопольском районе наградили местных жителей, которые показали особые достижения в уходящем 2019 году.

Приз в главной номинации «Человек года» получил командир танка соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота сержант Михаил Аверин.

Сержант Михаил Аверин был номинирован на эту премию за спасение ребенка из горящей квартиры. 8 августа, возвращаясь со службы, он заметил возгорание на втором этаже жилого многоквартирного дома. Забравшись внутрь, танкист вынес из горящей квартиры маленького ребенка, который на тот момент находился дома один. Именно благодаря быстрой реакции и находчивости военнослужащего, ребенок остался жив. За свой поступок сержант Михаил Аверин был удостоен путёвкой на всю семью в один из лучших отелей крымского побережья на новогодние праздники.

Помимо Михаила Аверина награду из рук главы местной администрации получил еще один военнослужащий армейского корпуса. Лейтенант медицинской службы Ильяс Ашурбеков, который летом 2019 года оказал помощь пострадавшим в серьезной аварии на трассе Симферополь-Ялта. Военнослужащий достал ребенка из машины и оказал ему первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи.

В этом году оргкомитет премии «Человек года-2019» рассмотрел более 150 кандидатур, представленных жителями. Торжественная церемония прошла в Доме культуры села Доброе, где определили победителей в 10 основных и 2 специальных номинациях.

Премия вручается выдающимся личностям, внёсшим активный вклад в развитие региона и повлиявших на улучшение жизни жителей Симферопольского района.

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