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26.12.2019 (10:22)

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом ознакомился на Амурском судостроительном заводе с ходом строительства новых боевых кораблей

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв посетил ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ) (г. Комсомольск-на-Амуре), где провел встречу с руководством предприятия, которое является основной базой на Дальнем Востоке по строительству кораблей для ВМФ России.

Заместитель командующего вместе с офицерами штаба ТОФ проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 «Резкий», осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев» и «Удомля», заложенных 1 июля текущего года.  Также он ознакомился с выполнением достроечных работ на корвете «Алдан Цыденжапов» и подготовкой его к швартовым испытаниям.

Все работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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